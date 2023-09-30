Росіяни скинули на Костянтинівку авіабомбу, поранено дитину

30 вересня російські загарбники скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку і поранили 13-річну дитину, хлопцеві надають всю необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено 17 приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, лінію електропередач і автомобілі.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Окрім цього, під ворожим вогнем опинилося Очеретине. Окупанти завдали удару по підприємству, від обстрілу загорілася суха трава.

У Новоселівці Першій російська артилерія вгатила по школі, внаслідок чого пошкоджено декілька класних кімнат і зруйновано дах.

Також постраждала трансформаторна підстанція — без електрики залишилися 5 сіл громади.

Протягом доби 28 вересня на Донеччині стало відомо про трьох загиблих жителів регіону. Ще шестеро людей отримали поранення.