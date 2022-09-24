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Росіяни скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою – ОК "Південь"
Армія країни-агресора РФ за допомогою безпілотника скинули на бойові позиції Збройних сил України контейнери з отруйною речовиною.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно – хлорпікринова граната К-51", – повідомили в ОК "Південь".
Там зазначили, що бойові медики спрацювали чітко, тому ніхто з наших воїнів не загинув.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту", - зазначили в ОК "Південь".
Нагадаємо, військові Російської Федерації 23 вересня застосували дрони-камікадзе для нанесення удару по Одесі. Два дрони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні. В результаті загинула одна громадянська людина.