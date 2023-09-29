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Росіяни скинули на Херсон керовані авіабомби

Росіяни скинули на Херсон керовані авіабомби
Наслідки чергового російського авіаудару. Фото: Херсонська ОВА

29 вересня близько 16:40 російські окупанти атакували ракетою житловий квартал Херсона та скинули керовану авіабомбу в районі Херсон-Антонівка.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки вщент було знищено заклад громадського харчування.

По дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку.

Прокудін додав, що інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

Новина оновлюється…

Автор:
Тетяна Гойденко