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Росіяни ударили по Дніпропетровщині забороненими касетними снарядами: поранено 13 людей
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Зранку 29 вересня росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді", - зазначив очільник області.
Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, неспокійною видалася ніч і на Нікопольщині. Росіяни обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії.
У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки.
Нагадаємо, вночі 29 вересня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по житлових кварталах Дніпра. Відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина.