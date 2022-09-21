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Росіяни ударили по житлових кварталах Нікополя зі ствольної артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 21 вересня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч була напруженою у Нікопольському та Криворізькому районах…Росіяни ударили по житлових кварталах зі ствольної артилерії", - зазначив очільник ОВА.
За його словами, Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів.
Через обстріл здійнялися пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Вогнеборці полум’я уже загасили.
У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Люди цілі.
У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики уже лагодять лінії.
Нагадаємо, в ніч на 20 вересня окупанти накрили "Градами" та важкою артилерією три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.