Росіяни ударили по житлових кварталах Нікополя зі ствольної артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 21 вересня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була напруженою у Нікопольському та Криворізькому районах…Росіяни ударили по житлових кварталах зі ствольної артилерії", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік.

У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів.

Через обстріл здійнялися пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Вогнеборці полум’я уже загасили.

У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Люди цілі.

У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики уже лагодять лінії.

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня окупанти накрили "Градами" та важкою артилерією три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.