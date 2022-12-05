Росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу: один загиблий, троє поранених

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 5 грудня окупанти ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство", - зазначив він.

За словами очільника області, через ворожий обстріл загинув працівник підприємства. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.

Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.

Як повідомив Резніченко, жертв серед цивільного населення немає.

Деталі атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше Резніченко повідомив, що Нікопольщина усю минулу ніч обстрілювалася з "Градів" та важкої артилерії. Зокрема, були уражені Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Також російська армія за 4 грудня п'ять разiв обстріляла Нікопольський район, поціливши по самому Нікополю і Покровській громаді.