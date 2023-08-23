Росіяни ударом дрону вщент зруйнували школу в Ромнах: є загиблі (ФОТО)

Будівля однієї зі шкіл у Ромнах Сумської області була повністю зруйнована 23 серпня внаслідок атаки російського безпілотника типу Shahed. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, дрон влучив у навчальний заклад о 10:05.

В свою чергу, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок атаки загинули щонайменше двоє освітян. Їхні тіла вже деблокували рятувальники. Є інформація, що під завалами знаходяться ще двоє працівників закладу.

За даними Головного управління поліції у Сумській області, поранення отримали четверо осіб, що перебували неподалік від місця влучання. Пошуково-рятувальна операція триває.

Фото: Telegram/Klymenko_MVS Фото: Telegram/Klymenko_MVS Фото: Telegram/Klymenko_MVS Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статты 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що в червні внаслідок застосування російською армією безпілотників Shahed було вщент зруйновано колишню будівлю мерії (з 2021 року - пенсійного фонду) та навчальний заклад у іншому місті в Сумській області - прикордонному Білопіллі.