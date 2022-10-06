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Росіяни усю ніч били по Нікопольщині: пошкоджені будинки та лінії електропередач
Армія країни-агресора 6 жовтня обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину. Пошкоджені з десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни усю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів", - зазначив Резніченко.
За його словами, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Рятувальники її вже загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.
У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд.
"У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються", - підкреслив Резніченко.
Нагадаємо, армія країни-агресора 5 жовтня обстріляла "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.