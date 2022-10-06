Росіяни усю ніч били по Нікопольщині: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Армія країни-агресора 6 жовтня обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину. Пошкоджені з десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів", - зазначив Резніченко.

За його словами, жертв серед цивільного населення немає.

У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Рятувальники її вже загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.

У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд.

"У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються", - підкреслив Резніченко.

Нагадаємо, армія країни-агресора 5 жовтня обстріляла "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.