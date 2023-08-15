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Росіяни вбили чоловіка під час атаки на Краматорськ (ФОТО)

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Складські приміщення в Краматорську стали ціллю ворога. Фото: генпрокуратура

Російські військові 14 серпня, о 23:23, здійснили ракетний обстріл Краматорська Донецької області. Внаслідок удару одна людина загинула.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: генпрокуратура
обстріли краматорська, атаки на краматорськ
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: генпрокуратура
обстріли краматорська, атаки на краматорськ
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: генпрокуратура

Росіяни атакували місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Російські ракети поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування.

Внаслідок обстрілу двоє вантажників потрапили під завали. Один з них загинув, його тіло деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка уточнюють. Поранення також дістала 38-річна жінка. Вона працювала комірником на підприємстві. Постраждалу з легкими тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

На площі 2400 м кв виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце для ліквідації загорання.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше, наприкінці липня внаслідок удару по Краматорську було пошкоджено адмінбудівлю та підприємство. Також  Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Автор:
Віта Молодан