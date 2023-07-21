ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни вбили двох дітей в Донецькій області

обстріли донецької області, атаки на донеччину
Наслідки російського обстрілу селища в Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Військові РФ близько третьої години дня 21 липня обстріляли селеще Дружба Торецької громади Донецької області. Внаслідок атаки загинули діти.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Вогонь вели з артилерійських установок. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували брат і сестра, — 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Діти дістали поранення, несумісні з життям.

"Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", — закликав Кириленко

У тому ж селищі окупанти обстрілами поранили літню жінку. Її госпіталізували.

Нагадаємо, цього ж дня росіяни обстріляли з "Градів" Костянтинівку. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Також пошкоджена школа та 20 будинків.

Крім того, 17 липня окупаційні сили Російської Федерації здійснили черговий нічний ракетний удар по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Автор:
Віта Молодан