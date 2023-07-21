Росіяни вбили двох дітей в Донецькій області

Військові РФ близько третьої години дня 21 липня обстріляли селеще Дружба Торецької громади Донецької області. Внаслідок атаки загинули діти.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Вогонь вели з артилерійських установок. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували брат і сестра, — 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Діти дістали поранення, несумісні з життям.

"Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", — закликав Кириленко

У тому ж селищі окупанти обстрілами поранили літню жінку. Її госпіталізували.

Нагадаємо, цього ж дня росіяни обстріляли з "Градів" Костянтинівку. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Також пошкоджена школа та 20 будинків.

Крім того, 17 липня окупаційні сили Російської Федерації здійснили черговий нічний ракетний удар по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.