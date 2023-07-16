Росіяни вбили двох людей в Донецькій області за добу

Російські окупаційні війська протягом дня 15 липня та в ніч на 16 липня атакували житловий фонд та цивільну інфраструктуру низки населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА

Вночі росіяни поцілили на територію підприємства у Краматорську. На Горлівському напрямку внаслідок російських атак одна людина загинула в Олександро-Шультиному Костянтинівської громади.

У самій Костянтинівці пошкоджено 16 будинків і підприємство. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки, 7 приватних будинків і нежитлову будівлю.

На Лисичанському напрямку у Званівці окупанти зруйнували один будинок, ще один пошкоджено.

Інфографіка: Донецька ОВА

Попередньої доби окупанти також завдали численних ударів по населених пунктах Донецької області. Зокрема, скидали авіабомби та вели вогонь з артилерійських установок.

До цього, протягом дня 13 липня внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення. Також росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури.