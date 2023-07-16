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Росіяни вбили двох людей в Донецькій області за добу

обстріли донецької області, атаки на донеччину
Наслідки російської атаки на Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська протягом дня 15 липня та в ніч на 16 липня атакували житловий фонд та цивільну інфраструктуру низки населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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обстріли донецької області, атаки на донеччину
Фото: Донецька ОВА
обстріли донецької області, атаки на донеччину
Фото: Донецька ОВА
обстріли донецької області, атаки на донеччину
Фото: Донецька ОВА
обстріли донецької області, атаки на донеччину
Фото: Донецька ОВА

Вночі росіяни поцілили на територію підприємства у Краматорську. На Горлівському напрямку внаслідок російських атак одна людина загинула в Олександро-Шультиному Костянтинівської громади.

У самій Костянтинівці пошкоджено 16 будинків і підприємство. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки, 7 приватних будинків і нежитлову будівлю.

На Лисичанському напрямку у Званівці окупанти зруйнували один будинок, ще один пошкоджено.

Фото 6 — Росіяни вбили двох людей в Донецькій області за добу
Інфографіка: Донецька ОВА

Попередньої доби окупанти також завдали численних ударів по населених пунктах Донецької області. Зокрема, скидали авіабомби та вели вогонь з артилерійських установок.

До цього, протягом дня 13 липня внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення. Також росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури.

Автор:
Віта Молодан