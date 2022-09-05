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Росіяни вбили одну жінку в Дніпропетровській області та поранили ще трьох людей
Протягом дня 25 вересня окупанти відкривали вогонь по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. В результаті три людини отримали поранення, одна жінка 1936-го року народження загинула.
Про це повідомив очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Близько 12:00 в Апостолівській громаді через обстріл "Ураганами" сталася пожежа в господарчій споруді — снаряд влучив у газопровід. В результаті в громаді росіяни пошкодили 13 житлових будинків, кілька авто, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.
Крім того, постраждали дві жінки 59 та 78 років, які в момент обстрілу працювали на присадибній ділянці. Також поранення дістав 72-річний чоловік. Їх всіх госпіталізували. Одна жінка 1936-го року народження загинула.Підписуйтеся на наш YouTube канал
О 13:00 ворог вдарив по Нікопольському району. Обстріли спричинили загоряння в полі. Вогнем знищено пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектари. На місці виявлено дві воронки, люди не постраждали.
Крім того, протягом дня ЗС РФ обстріляли Зеленодольську громаду, про постраждалих та руйнування не повідомляється. Близько 19:00 ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються.
Нагадємо, в ніч на 5 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли з важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.