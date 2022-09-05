Росіяни вбили одну жінку в Дніпропетровській області та поранили ще трьох людей

Протягом дня 25 вересня окупанти відкривали вогонь по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. В результаті три людини отримали поранення, одна жінка 1936-го року народження загинула.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Близько 12:00 в Апостолівській громаді через обстріл "Ураганами" сталася пожежа в господарчій споруді — снаряд влучив у газопровід. В результаті в громаді росіяни пошкодили 13 житлових будинків, кілька авто, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Крім того, постраждали дві жінки 59 та 78 років, які в момент обстрілу працювали на присадибній ділянці. Також поранення дістав 72-річний чоловік. Їх всіх госпіталізували. Одна жінка 1936-го року народження загинула.

Читайте також Категорія Події Війна Війна Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область

О 13:00 ворог вдарив по Нікопольському району. Обстріли спричинили загоряння в полі. Вогнем знищено пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектари. На місці виявлено дві воронки, люди не постраждали.

Крім того, протягом дня ЗС РФ обстріляли Зеленодольську громаду, про постраждалих та руйнування не повідомляється. Близько 19:00 ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються.

Нагадємо, в ніч на 5 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли з важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.