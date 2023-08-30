Росіяни вбили та поранили ще кількох людей на Донеччині

Російські окупанти протягом доби вбили одного жителя Донеччини, ще восьмеро людей у регіоні отримали поранення. Про це вранці 30 серпня повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, загиблу людину зафіксували в селі Багатир. Семеро осіб поранені в Кураховому й ще одна людина – в Авдіївці.

Також чиновник поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок.

Зазначається, що напередодні росіяни завдали ракетного удару по Рівному Мирноградської громади, пошкодивши 12 будинків і зруйнувавши ангар.

На Волноваському напрямку одна людина загинула у Багатирі Великоновосілківської громади. У Вугледарській громаді пошкоджено три будинки у Новоукраїнці, під вогнем перебували Вугледар, Пречистівка і Максимівка.

На Донецькому напрямку в Кураховому поранено сімох людей, пошкоджено 19 будинків.

На Горлівському напрямку пошкоджено офісне приміщення у Полтавці Іллінівської громади, а в Торецькій громаді пошкоджено чотири будинки і два інфраструктурні об'єкти.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, зафіксовано 58 обстрілів Лиманської громади.

Як повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури, в ніч на 30 серпня в Кураховому п’ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років дістали тілесні ушкодження. Ворог вів вогонь по житловим кварталам міста. Постраждалих із мінно-вибуховими травмами й контузіями доставили до медичного закладу.

Крім того, війська РФ, імовірно, з комплексів С-300 обстріляли село Баатир. В епіцентрі вибухів опинилася територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів віком 44 та 59 років. Один із чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший – на вулиці. Також постраждала велика рогата худоба.

Вибухами пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди.

Правоохоронці здійснюють досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).