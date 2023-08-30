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Росіяни вбили та поранили ще кількох людей на Донеччині
Російські окупанти протягом доби вбили одного жителя Донеччини, ще восьмеро людей у регіоні отримали поранення. Про це вранці 30 серпня повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, загиблу людину зафіксували в селі Багатир. Семеро осіб поранені в Кураховому й ще одна людина – в Авдіївці.
Також чиновник поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок.
Зазначається, що напередодні росіяни завдали ракетного удару по Рівному Мирноградської громади, пошкодивши 12 будинків і зруйнувавши ангар.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Волноваському напрямку одна людина загинула у Багатирі Великоновосілківської громади. У Вугледарській громаді пошкоджено три будинки у Новоукраїнці, під вогнем перебували Вугледар, Пречистівка і Максимівка.
На Донецькому напрямку в Кураховому поранено сімох людей, пошкоджено 19 будинків.
На Горлівському напрямку пошкоджено офісне приміщення у Полтавці Іллінівської громади, а в Торецькій громаді пошкоджено чотири будинки і два інфраструктурні об'єкти.
На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, зафіксовано 58 обстрілів Лиманської громади.
Як повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури, в ніч на 30 серпня в Кураховому п’ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років дістали тілесні ушкодження. Ворог вів вогонь по житловим кварталам міста. Постраждалих із мінно-вибуховими травмами й контузіями доставили до медичного закладу.
Крім того, війська РФ, імовірно, з комплексів С-300 обстріляли село Баатир. В епіцентрі вибухів опинилася територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів віком 44 та 59 років. Один із чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший – на вулиці. Також постраждала велика рогата худоба.
Вибухами пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди.
Правоохоронці здійснюють досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).