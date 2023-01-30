Росіяни вчергове атакували Нікопольщину: пошкожені будинки та електромережі

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Ввечері 29 січня окупанти знову атакували Нікопольщину з важкої артилерії.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вчора пізно ввечері армія РФ атакувала Червоногригорівську громаду. На щастя, люди неушкоджені", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені приватні будинки, гараж, господарська споруда та електромережі. Наразі обстеження територій триває.

Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, унаслідок чого було пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.