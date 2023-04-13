Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)

Російська армія протягом 13 квітня здійснила три обстріли з важкої артилерії по території Нікопольського району, повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Попри відсутність постраждалих людей, є руйнування будівель і споруд.

"Серйозних ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджена і п’ятиповерхова будівля, 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, два газогони та три лінії електропередачі", - повідомив керівник області.

Нагадаємо, що минулого дня, за повідомленнями ОВА, ворожі артилерійські снаряди понівечили у Нікополі 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Постраждали тоді четверо мешканців, двох з яких ушпиталили.

Згодом стало відомо і про пошкодження обстрілом приватного підприємства. Крім того, снаряди побили три газогони та лінію електропередачі. В свою чергу, днем раніше обстрілом було пошкоджено будинок у Марганецькій громаді.