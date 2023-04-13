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Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)

Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Російська армія протягом 13 квітня здійснила три обстріли з важкої артилерії по території Нікопольського району, повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Попри відсутність постраждалих людей, є руйнування будівель і споруд.

"Серйозних ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджена і п’ятиповерхова будівля, 11 приватних будинків та 9 господарських споруд, два газогони та три лінії електропередачі", - повідомив керівник області.

Фото 2 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 3 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 4 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 5 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 6 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 7 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 8 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 9 — Росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район: ушкоджено агропідприємство та будинки (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, що минулого дня, за повідомленнями ОВА, ворожі артилерійські снаряди понівечили у Нікополі 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Постраждали тоді четверо мешканців, двох з яких ушпиталили. 

Згодом стало відомо і про пошкодження обстрілом приватного підприємства. Крім того, снаряди побили три газогони та лінію електропередачі. В свою чергу, днем раніше обстрілом було пошкоджено будинок у Марганецькій громаді. 

Автор:
Тимофій Бесп'ятов