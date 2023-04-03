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Росіяни вдарили авіабомбами по підприємству на Херсонщині (ФОТО)

Росіяни вдарили авіабомбами по підприємству на Херсонщині (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram Херсонської ОВА.

Російські окупаційні війська 3 квітня вдарили керованими авіабомбами по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російська армія поновила удари авіаційними бомбами. Близько 16:00 вороги спрямували чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Бериславі", - йдеться у повідомленні.

Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах цеху. 

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

Фото 2 — Росіяни вдарили авіабомбами по підприємству на Херсонщині (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram Херсонської ОВА.
Фото 3 — Росіяни вдарили авіабомбами по підприємству на Херсонщині (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram Херсонської ОВА.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

За добу 2 квітня ворог 20 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Ніна Комащенко