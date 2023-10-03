Росіяни обстріляли Авдіївку та Іллінівці, поранено чотирьох людей

3 жовтня російська армія обстріляла з танків Авдіївку, снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який під час обстрілу перебував на подвір’ї.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Пізніше окупанти скинули авіабомби по селу Іллінівці Краматорського району. Постраждали троє людей: дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. В момент обстрілу вони перебували на вулиці, повідомили в ОП.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, магазин, автомобілі та автобуси.

Нагадаємо, 2 жовтня окупанти з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах. Також росіяни атакували сільгосппідприємство у селі Новоукраїнка Вуглегірської громади, внаслідок чого були поранені двоє робітників.