Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області: є поранений та руйнування

Російська авіація 5 травня знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири "прильоти" керованих авіабомб.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зокрема, ворог гатив по околицях Берислава, селу Веселе Великоолександрівської громади та селищу Козацьке Новокаховської громади.

"У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.

Нагадаємо, у пресофісі Херсонської ОВА 4 травня повідомляли, що російська авіація скинула керовані бомби на село Кізомис та територію Бериславського району. Також авіабомби влучили поблизу районної лікарні. Зазначалося, що поранення отримали двоє людей.