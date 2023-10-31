Росіяни вдарили по автобазі у Херсоні і житлових будинках на Харківщині: яка ситуація в регіонах

Війська Російської Федерації протягом дня 31 жовтня нанесли кілька ударів по різних областях України, завдаючи серйозної шкоди мирному населенню та інфраструктурі.

Сьогодні зранку ворог вчергове обстріляв Херсонську область. Один із ворожих снарядів влучив прямо в автомобіль, що рухався дорогою. Водій загинув на місці, повідомили у МВС.

Пізніше ворог ударив по передмістю Херсона. Виникла пожежа в житловому будинку, яку ліквідували вогнеборці.

Очільник області Олександр Прокудін додав, що внаслідок ракетного удару по автобазі у Херсоні вщент було знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів.

Постраждали двоє працівників. У 34-річного водія – поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Зараз потерпілі знаходяться у лікарні.

У Дніпропетровській області під ворожий удар потрапили три громади Нікопольщини: Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Бив агресор і по самому Нікополю, повідомили в ОДА . Загалом ворог здійснив 4 артилерійські обстріли та 2 атаки дронами-камікадзе.

Згідно з повідомленням, було пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Інформація щодо збитків, завданих російською армією, ще уточнюється.

На Харківщині близько 12:30 російські війська здійснили черговий обстріл приватного сектора Вовчанська, повідомили у МВС.

Унаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок.

Близько 13:40 окупанти з РСЗВ обстріляли с. Кучерівка Купʼянського району, повідомили в Офісі Генпрокурора. Сталося загоряння житлового будинку.

Також російські військовослужбовці завдали удар ФАБ-250 по с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та господарчі споруди.