Росіяни вдарили по Бериславу, є постраждалий

Ввечері, 21 липня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по місту Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу місцей житель отримав поранення.

Про це повідомили у Херсонській ОДА.

Згідно з повідомленням, поранення отримав 40-річний чоловік, який в момент обстрілу знаходився на вулиці поблизу свого будинку.

На місце обстрілу виїхала бригада лікарів.

Нагадаємо, протягом доби 20 липня росіяни 45 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 243 снаряди.

Ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА.

Війська РФ щодня обстрілюють Херсонську область. Так, лише протягом доби 19 липня росіяни 72 рази обстріляли населені пункти області, внаслідок чого 4 людини дістали поранення.