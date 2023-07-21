- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни вдарили по Бериславу, є постраждалий
Ввечері, 21 липня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по місту Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу місцей житель отримав поранення.
Про це повідомили у Херсонській ОДА.
Згідно з повідомленням, поранення отримав 40-річний чоловік, який в момент обстрілу знаходився на вулиці поблизу свого будинку.
На місце обстрілу виїхала бригада лікарів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, протягом доби 20 липня росіяни 45 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 243 снаряди.
Ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА.
Війська РФ щодня обстрілюють Херсонську область. Так, лише протягом доби 19 липня росіяни 72 рази обстріляли населені пункти області, внаслідок чого 4 людини дістали поранення.