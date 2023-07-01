Росіяни вдарили по будинку у Херсоні: поранено двоє дітей

Російська армія сьогодні, 1 липня, вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона" - написав він.

За словами Прокудіна, один зі снарядів влучив у будинок, внаслідок чого 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець отримали поранення.

Дітей було госпіталізовано до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Слідчі Херсонської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 82 рази обстріляли Херсонську область і випустили 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення. Серед них є дитина.