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Росіяни вдарили по будинку у Херсоні: поранено двоє дітей
Російська армія сьогодні, 1 липня, вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона" - написав він.
За словами Прокудіна, один зі снарядів влучив у будинок, внаслідок чого 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець отримали поранення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Дітей було госпіталізовано до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Слідчі Херсонської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 82 рази обстріляли Херсонську область і випустили 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення. Серед них є дитина.