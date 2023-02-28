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Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)

Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ вночі 28 лютого обстріляла Святогірськ на Донеччині, поцілили у частину Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Про це повідомляють голова Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба ДСНС.

"За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - зазначив Кириленко.

У пресслужбі ДСНС уточнили, що внаслідок атаки загинув молодший сержант служби цивільного захисту, фельдшер рятувального відділення Олександр Цуркан.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо та виведені з ладу авто рятувальників, зокрема і ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини.

Фото 2 — Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)
Фото 3 — Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)
Фото 4 — Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)
Фото 5 — Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)
Фото 6 — Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)

Нагадаємо, війська Російської Федерації 25 лютого завдали ударів по Краматорську та Авдіївці Донецької області. В обох містах внаслідок атак є руйнування.

Автор:
Ніна Комащенко