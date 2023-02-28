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Росіяни вдарили по частині ДСНС на Донеччині, загинув рятувальник (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ вночі 28 лютого обстріляла Святогірськ на Донеччині, поцілили у частину Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляють голова Донецької ОВА Павло Кириленко та пресслужба ДСНС.
"За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій", - зазначив Кириленко.
У пресслужбі ДСНС уточнили, що внаслідок атаки загинув молодший сержант служби цивільного захисту, фельдшер рятувального відділення Олександр Цуркан.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо та виведені з ладу авто рятувальників, зокрема і ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини.
Нагадаємо, війська Російської Федерації 25 лютого завдали ударів по Краматорську та Авдіївці Донецької області. В обох містах внаслідок атак є руйнування.