Росіяни вдарили по центру Покровська: одна людина загинула, більше десяти поранені

Російські окупанти вранці 13 жовтня завдали удару по Покровську Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще 13 отримали поранення. Ворог пошкодив дві будівлі.

Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Як зазначили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури, війська РФ обстріляли центр міста. За попередніми даними, загарбники атакували населений пункт ракетами, тип яких наразі встановлюється.

Наслідки російського обстрілу Покровська, 13 жовтня 2023. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російського обстрілу Покровська, 13 жовтня 2023. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російського обстрілу Покровська, 13 жовтня 2023. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російського обстрілу Покровська, 13 жовтня 2023. Фото: Ігор Мороз / Telegram

Унаслідок влучання боєприпасів загинув чоловік, ще троє зазнали поранень. Крім того, інший засіб ураження поцілив по адміністративній будівлі. Від атаки отримали поранення вісім співробітниць державної установи та двоє відвідувачок.

Потерпілим із контузіями, переламами та осколковими пораненнями надали невідкладну медичну допомогу.

Наразі триває розбір завалів. Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Донецька область: ситуація 13 жовтня 2023

Протягом доби 12 жовтня окупанти вбили трьох жителів Донеччини. Ще восьмеро людей в області отримали поранення, інформував Мороз.

Щодо ситуації станом на ранок 13 жовтня чиновник вказав, що на Волноваському напрямку у Багатирі Великоновосілківської громади 1 людина загинула і трьох було поранено. Крім того, пошкоджено 20 будинків і дві адмінбудівлі.

На Донецькому напрямку численних обстрілів зазнала Курахівська громада: у Гірнику одна людина загинула й одна поранена, в Кураховому пошкоджено приватні будинки. Ще по двоє людей отримали поранення в Галицинівці Новогродівської громади та в Авдіївці. У Новоселівці Першій Очеретинської громади пошкоджено будинок і заклад культури.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у Роздолівці Соледарської громади. У Костянтинівці пошкоджено сім багатоповерхівок, адмінбудівлю і теплотрасу. У Торецькій громаді пошкоджено лінію електропередач.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено два будинки і нежитлову споруду, у Лиманській громаді під обстріли потрапили Лиман, Торське, Зарічне і Ямпіль.

Як відомо, останніми днями численних обстрілів зазнає Авдіївка. Вранці 13 жовтня начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів, що загарбники тиснуть із використанням техніки, піхоти й авіації за підтримки артилерійських ударів.

"Ситуація ускладнюється тим, що вони дійсно з декількох напрямків це роблять і їх дуже багато. І немає в них проблем ні з боєкомплектом, ні з технікою, ні з особовим складом", – додав чиновник.

За його словами, з 2014 року на Авдіївському напрямку російські війська вперше застосовують таку велику кількість техніки та особового складу. Однак українські військові продовжують тримати оборону.