Росіяни вдарили по Чугуєву на Харківщині: влучили у багатоквартирний житловий будинок

Вночі 28 липня російська армія обстріляла Чугуїв у Харківській області. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв м. Чугуїв. Попередньо - із РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби", - зазначив він.

Як повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, кількість постраждалих поки невідома. Рятувальники розбирають завали на місці події.

"Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань в різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється", - зазначила Мінаєва.

Протягом минулої доби ворог також вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області.

У Чугуївському районі вчора ввечері смт Печеніги було обстріляне запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники втстановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали с. Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Також ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків та вів повітряну розвідку з БПЛА. В районі Ізюма окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали та відступили з втратами", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 28 липня російські війська два рази підряд атакували Харків. Загарбники запустили по місту ракети С-300.