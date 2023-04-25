Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін, є поранеі

Ввечері 25 квітня російські війська обстріляли Нікопольський район. Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю, внаслідок чого постраждали двоє людей та пошкоджені адмінбудівлі.

У Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років, повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Повідомляється, що у місті пошкоджені дві адмінбудівлі, руйнувань зазнали 8 приватних будинків, п'яти- та двопеверхівка. Знищені дві господарські споруди, ще 12 - понівечені.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено газогін та лінії електропередач.

У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки.

Обстеження територій триває. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по Купʼянську Харківської області. Унаслідок цього загинули двоє людей.