Росіяни вдарили по Донеччині: двоє людей загинуло, ще шестеро - поранені (ФОТО)

Російська армія знов обстріляла населені пункти Донецької області. 21 травня під ворожий удар потрапили Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, Нью Йорк та село Георгіївка Мар’їнської громади. Внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків 46 та 55 років.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, окупанти стріляли зі ствольної артилерії та фугасними авіабомбами ФАБ-250.

Окрім цього, шестеро цивільних - двоє чоловіків і четверо жінок були поранені. Вони отримали вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу і кінцівок.

Повідомляється, що окупанти пошкодили приватні будинки, багатоповерхівку, території підприємства та об’єкти цивільної інфраструктури.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом 20 травня росіяни обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула та ще вісім дістали поранення.