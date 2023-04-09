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Росіяни вдарили по Дружківці: є поранені
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Донецької області. Так, 9 квітня окупанти обстріляли з РСЗВ місто Дружківка.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Відомо про двох поранених цивільних", - зазначив він.
Крім того, за його словами, внаслідок обстрілів були пошкоджені дахи будинків та вибиті вікна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, російська армія опівночі 7 квітня завдали ракетного удару по Слов'янську. На Волноваському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар та Пречистівка.