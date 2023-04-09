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Війна Війна
Категорія
Події
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Росіяни вдарили по Дружківці: є поранені

Донецька область. Фото: Павло Кириленко / Facebook
Донецька область. Фото: Павло Кириленко / Facebook

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Донецької області. Так, 9 квітня окупанти обстріляли з РСЗВ місто Дружківка.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відомо про двох поранених цивільних", - зазначив він.

Крім того, за його словами, внаслідок обстрілів були пошкоджені дахи будинків та вибиті вікна.

Нагадаємо, російська армія опівночі 7 квітня завдали ракетного удару по Слов'янську. На Волноваському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар та Пречистівка.

Автор:
Ніна Комащенко