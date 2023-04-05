Росіяни вдарили по двох комунальних підприємствах Херсона

Російські окупаційні війська 5 квітня знову вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона, є пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Так, армія країни-агресора РФ обстріляла два комунальних підприємства.

"Пошкоджена одна із стін будівлі на території підприємства, асфальтне покриття на подвір'ї, також вибухова хвиля знищила скло у вікнах", - йдеться у повідомленні.

Адмінбудівля іншого підприємства також зазнала руйнувань.

За попередніми даними,обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Так, за добу 4 квітня окупанти 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.