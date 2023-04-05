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Росіяни вдарили по двох комунальних підприємствах Херсона
Російські окупаційні війська 5 квітня знову вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона, є пошкодження та руйнування.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Так, армія країни-агресора РФ обстріляла два комунальних підприємства.
"Пошкоджена одна із стін будівлі на території підприємства, асфальтне покриття на подвір'ї, також вибухова хвиля знищила скло у вікнах", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Адмінбудівля іншого підприємства також зазнала руйнувань.
За попередніми даними,обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.
Так, за добу 4 квітня окупанти 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.