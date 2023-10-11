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Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі

Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі
Ворог обстріляв Нікополь. Фото: ДСНС

11 жовтня російські загарбники завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого було зруйновано гімназію.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Від ворожих снарядів двоє людей загинуло. Відомо, що вони були співробітники навчального закладу.

Клименко додав, що під завалами рятувальники продовжують шукати людей.

За повідомленням очільника ОДА Сергія Лисака, під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу.

Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Окрім того, пошкоджено 42 приватні будинки та 18 господарських споруд, інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто.

Фото 2 — Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі
Фото 3 — Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі
Фото 4 — Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі
Фото 5 — Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі
Фото 6 — Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі

Нагадаємо, вночі 3 жовтня російські окупаційні війська спрямували на Дніпропетровщину дрони і крилату ракету. Було зафіксовано влучання на території підприємства у Павлограді.

Автор:
Тетяна Гойденко