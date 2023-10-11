Росіяни вдарили по гімназії в Нікополі, є загиблі

11 жовтня російські загарбники завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого було зруйновано гімназію.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Від ворожих снарядів двоє людей загинуло. Відомо, що вони були співробітники навчального закладу.

Клименко додав, що під завалами рятувальники продовжують шукати людей.

За повідомленням очільника ОДА Сергія Лисака, під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу.

Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Окрім того, пошкоджено 42 приватні будинки та 18 господарських споруд, інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто.

Нагадаємо, вночі 3 жовтня російські окупаційні війська спрямували на Дніпропетровщину дрони і крилату ракету. Було зафіксовано влучання на території підприємства у Павлограді.