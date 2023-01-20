Росіяни вдарили по Краматорську: ракета впала біля дитсадка (ФОТО)

Російські окупаційні війська зранку 20 січня обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області.

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Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", - зазначив він.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що ворог завдав 3 ракетні удари по Краматорську.

"Пошкоджено об’єкти інфраструктури – дитячий садочок, школу та приватний профілакторій. В будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах. Обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив він.

Голова Донецької ОВА також повідомив, що протягом доби 19 січня окупанти обстріляли Курахове, внаслідок чого пошкоджено будинок.

За його словами, на Горлівському напрямку внаслідок обстрілів одна людина загинула і ще одна поранена, також там пошкоджені будинки і дитсадок.

На Лисичанському напрямку дві людини загинули, також через обстріли пошкоджені будинки.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Курахового Донецької області 13 січня було поранено одну людину.