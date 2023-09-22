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Росіяни вдарили по Кременчуку: є загиблий, 15 поранених

Росіяни вдарили по Кременчуку: є загиблий, 15 поранених

22 вересня ворог вчергове завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО, але є влучання в цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Станом на 19:15 Лунін повідомив, що відомом про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.

Він зауважив, що на місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, вночі 20 вересня армія країни-агресора РФ атакувала Україну "шахелами". Було зафіксовано влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області.

Автор:
Тетяна Гойденко