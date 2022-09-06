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Росіяни вдарили по Марганцю Дніпропетровської області
Ввечері 6 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Марганцю Нікопольського району. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується, попередньо - жертв немає.
Про це в Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Крім того, окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі, де в результаті виникла масштабна пожежа.
"Знищені резервуари з паливом. Люди не постраждали", — резюмував Лукашук.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом, за інформацією командування "Південь", протягом дня 6 вересня з району Каспійського моря з літаків ТУ-95 було випущено 6 крилатих ракет, половину з яких збили ще на півдні країни.
Уламки однієї збитої ракети було виявлено поблизу відвалів Інгулецького ГЗК.
Раніше, 4 вересня, окупанти обстріляли Марганецьку громаду, через що пошкоджено приватний будинок, склади та прохідна місцевого заводу. За три дні цього у Марганецькій громаді була виведена з ладу лінія електропередач через російські обстріли. Тоді 3 000 сімей лишилися без світла.