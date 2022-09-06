Росіяни вдарили по Марганцю Дніпропетровської області

Ввечері 6 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Марганцю Нікопольського району. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується, попередньо - жертв немає.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі, де в результаті виникла масштабна пожежа.

"Знищені резервуари з паливом. Люди не постраждали", — резюмував Лукашук.

Тим часом, за інформацією командування "Південь", протягом дня 6 вересня з району Каспійського моря з літаків ТУ-95 було випущено 6 крилатих ракет, половину з яких збили ще на півдні країни.

Уламки однієї збитої ракети було виявлено поблизу відвалів Інгулецького ГЗК.

Раніше, 4 вересня, окупанти обстріляли Марганецьку громаду, через що пошкоджено приватний будинок, склади та прохідна місцевого заводу. За три дні цього у Марганецькій громаді була виведена з ладу лінія електропередач через російські обстріли. Тоді 3 000 сімей лишилися без світла.