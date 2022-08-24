Росіяни вдарили по Миргороду Полтавської області

24 серпня армія країни-анресора РФ нанесла ракетний удар по Миргороду Полтавської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях", - зазначив він

Підкреслимо, у більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозуракетних ударів та провокацій з боку Росії.