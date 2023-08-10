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Росіяни вдарили по нафтобазі на Рівненщині

рівне, область
Росіяни зруйнували нафтобазу на Рівненщині. Фото: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль /скріншот із звернення

Вночі, 10 серпня, російські загарбницькі війська атакували Рівненську область. Регіон зазнав масованої атаки безпілотниками. Ворожі дрони поцілили по нафтобазі на Дубенщині.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, нафтобаза повністю знищена.

Станом на ранок, рятувальники все ще намагаються приборкати пожежу. На місці події працюють 45 пожежників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Коваль додав, що з людей ніхто не постраждав, а хімічний та радіаційний фон в нормі, тому людей евакуйовувати не будуть.

Нагадаємо, востаннє окупанти били по Рівненщині у серпні минулого року. Вони нанесли 4 ракетні удари по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни.

Автор:
Тетяна Гойденко