Росіяни вдарили по нафтобазі у Кривому Розі

Вранці 6 вересня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по нафтобазі у Кривому Розі Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі". - зазначив Резніченко.

За його словами, на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.

Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються.

Зазначимо, вчора близько 19:00 ворог наніс два ракетних удари по складу з паливом у Криворізькому районі.

Також в ніч на 6 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район Дніпропетровщині, який окупанти обстріляли "Градами".