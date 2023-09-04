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Росіяни вдарили по Нікопольщині з артилерії та знищили склад із зерном
4 вересня російські окупанти завдали ударів з артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок обстрілів було зруйновано фермерське господарство та зіпсовано 1500 тонн зерна.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окрім цього, російські снаряди зруйнували два приватні будинки та інфраструктурний об’єкт. Обірвана лінія електропередач.
Лисак додав, що один дрон-камікадзе влучив по Нікополю. Також з безпілотника агресор скинув на місто боєприпаси, через що було пошкоджено автомобіль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Що стосується ранішньої атаки БпЛА на область, то очільник ОВА уточнив, що один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали й уламки збитого дрона.
Нагадаємо, вранці 4 вересня у небі над Дніпропетровщиною збили шість ворожих дронів-камікадзе.