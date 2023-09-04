Росіяни вдарили по Нікопольщині з артилерії та знищили склад із зерном

4 вересня російські окупанти завдали ударів з артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок обстрілів було зруйновано фермерське господарство та зіпсовано 1500 тонн зерна.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окрім цього, російські снаряди зруйнували два приватні будинки та інфраструктурний об’єкт. Обірвана лінія електропередач.

Лисак додав, що один дрон-камікадзе влучив по Нікополю. Також з безпілотника агресор скинув на місто боєприпаси, через що було пошкоджено автомобіль.

Що стосується ранішньої атаки БпЛА на область, то очільник ОВА уточнив, що один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали й уламки збитого дрона.

Нагадаємо, вранці 4 вересня у небі над Дніпропетровщиною збили шість ворожих дронів-камікадзе.