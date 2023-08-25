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Росіяни вдарили по Нікополю, загинув чоловік
Ввечері, 25 серпня, російські війська завдали чергового удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу було пошкоджені два приватні будинки та авто. Загинув 59-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Згідно його інформації, ворожі снаряди понівечили лінію електропередач й газогін.
Лисак додав, що протягом дня ворог атакував Нікопольщину п'ять разів. Сам Нікополь потрапив під обстріл з важкої артилерії. З неї ж окупанти поцілили і по Марганецькій громаді.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, росіяни скидали боєприпаси з безпілотників.
Нагадаємо, вночі ворог атакував Нікопольщину. Двічі били окупанти по Нікополю з “Градів” та артилерії, а на ранок обстріляли і Марганецьку громаду.
Також армія країни-агресора вночі 24 серпня випустила по Дніпру ракети. Одну з них збили сили ППО, інші пошкодили інфраструктуру міста. Внаслідок атаки 7 чоловік поранено.