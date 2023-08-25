Росіяни вдарили по Нікополю, загинув чоловік

Ввечері, 25 серпня, російські війська завдали чергового удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу було пошкоджені два приватні будинки та авто. Загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згідно його інформації, ворожі снаряди понівечили лінію електропередач й газогін.

Лисак додав, що протягом дня ворог атакував Нікопольщину п'ять разів. Сам Нікополь потрапив під обстріл з важкої артилерії. З неї ж окупанти поцілили і по Марганецькій громаді.

Крім того, росіяни скидали боєприпаси з безпілотників.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Нікопольщину. Двічі били окупанти по Нікополю з “Градів” та артилерії, а на ранок обстріляли і Марганецьку громаду.

Також армія країни-агресора вночі 24 серпня випустила по Дніпру ракети. Одну з них збили сили ППО, інші пошкодили інфраструктуру міста. Внаслідок атаки 7 чоловік поранено.