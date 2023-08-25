АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни вдарили по Нікополю, загинув чоловік

Росіяни вдарили по Нікополю, загинув чоловік
Фото: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Ввечері, 25 серпня, російські війська завдали чергового удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу було пошкоджені два приватні будинки та авто. Загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Згідно його інформації, ворожі снаряди понівечили лінію електропередач й газогін.  

Лисак додав, що протягом дня ворог атакував Нікопольщину  п'ять разів. Сам Нікополь потрапив під обстріл з важкої артилерії. З неї ж окупанти поцілили і по Марганецькій громаді.

Крім того, росіяни скидали боєприпаси з безпілотників. 

Нагадаємо, вночі ворог атакував Нікопольщину. Двічі били окупанти по Нікополю з “Градів” та артилерії, а на ранок обстріляли і Марганецьку громаду. 

Також армія країни-агресора вночі 24 серпня випустила по Дніпру ракети. Одну з них збили сили ППО, інші  пошкодили інфраструктуру міста. Внаслідок атаки 7 чоловік поранено.

Автор:
Тетяна Гойденко