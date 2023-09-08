Росіяни вдарили по Одрадокамʼянці: є загиблі та поранені

8 вересня російські загарбники завдали удару по Одрадокам‘янці. Російська авіабомба вбила трьох цивільних - двох жінок та чоловіка, ще четверо жінок отримали поранення.

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Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

За його словами, двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.

Прокудін додав, що окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Внаслідок обстрілу поранення отримав 67-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні

Нагадаємо, протягом доби 7 вересня росіяни 62 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.