Росіяни вдарили по Одрадокам’янці, постраждала жінка

Російські загарбники продовжують вести загарбницьку війну проти мирних мешканців. Ввечері 23 липня рашисти вдарили по Одрадокам’янці Херсонської області. Через російський обстріл постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, снаряд влучив у житлову забудову. Поранення отримала 70-річна жінка. В неї діагностували вогнепальні поранення грудної клітки і ноги.

Жінку госпіталізували до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснив 59 обстрілів області, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, бойових машин піхоти та безпілотників. По Херсону росіяни випустили 28 снарядів.

Війська РФ щодня обстрілюють Херсонську область. Так, лише протягом доби 19 липня росіяни 72 рази обстріляли населені пункти області, внаслідок чого 4 людини дістали поранення.