Росіяни вдарили по підприємству в Нікополі, вбивши двох людей (ФОТО)

Російські окупанти вдень 26 червня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей загинули. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пообіді загарбники вдарили по місту з важкої артилерії. Ворог поцілив по приватному підприємству, вбивши двох працівників: 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

Ще один чоловік віком 49 років отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, 26 червня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Наслідки російського обстрілу Нікополя, 26 червня 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, вранці 26 червня Лисак поінформував, що з попереднього вечора окупанти вдарили по Нікопольщині тричі. Снаряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Тоді обійшлося без загиблих і постраждалих.