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Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині (ФОТО)

Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині (ФОТО)
Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Telegram голови ОВА

Російські окупаційні війська вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, а протягом доби 12 квітня обстріляли низку населених пунктів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Поцілили у житловий сектор, пошкодили школу, 4 багатоповерхівки та 3 приватні будинки", - зазначив він.

Фото 2 — Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині (ФОТО)
Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Telegram голови ОВА

Також протягом доби 12 квітня під обстрілами були Вугледар та Новоукраїнка, там обійшлося без жертв.

Внаслідок обстрілів у Курахівці пошкоджені 26 приватних будинків, одна людина дістала поранення. Ще 2 будинки пошкоджено в Берестках — громада зазнала двох обстрілів з  Ураганів та одного артобстрілу.

Фото 3 — Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині (ФОТО)
Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Telegram голови ОВА

На Лисичанському напрямку потерпає Сіверськ — у місті пошкоджені двоповерхівка та декілька приватних будинків.

Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще двох.

Нагадаємо, російські військові за 10 квітня поранили 5 жителів Донеччини: у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці.

Автор:
Ніна Комащенко