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Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram глави ОВА.

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор Донецької області. Так, в ніч на 18 квітня окупанти обстріляли Слов'янськ.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ — застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Постраждали 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки", - зазначив він.

Фото 2 — Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram глави ОВА.
Фото 3 — Росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram глави ОВА.

Крім того, внаслідок обстрілів рашистів на Волноваському напрямку пошкоджено агропідприємство в Новоукраїнці, під обстрілами також були Пречистівка та Богоявленка.

На Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: використали артилерію, ракети і "Гради". В зоні ураження — будинки на 6 вулицях.

На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецькій громаді, під вогнем також були Оріхово-Василівка, Міньківка, Никифорівка і Васюківка Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку одна людина поранена у Сіверську, пошкоджено будинки на 4 вулицях. Крім того, 11 прильотів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, 16 квітня ворог обстріляв низку населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого були пошкоджені будинки та будівлі підприємства.

Автор:
Ніна Комащенко