Росіяни вдарили по Сумщині: є загиблий та поранені (ФОТО)

Російські окупаційні війська 13 березня нанесли ракетний удар по селищу у Сумській області.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Нанесений ракетний удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще четверо поранені.

Нагадаємо, протягом дня, 4 березня, росіяни здійснили обстріли семи громад Сумської області, було зафіксовано 117 прильотів з мінометів та артилерії.