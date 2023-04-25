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Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів, артилерії та гранатометів
Протягом дня російські війська завдали удару по чотирьом прикордонним громадам Сумської області – Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської. Зафіксовано 70 "прильотів" з мінометів, артилерії, гранатометів.
В області є значні руйнування, повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що по території Юнаківська громади було зафіксовано 4 "прильоти". Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаражу та вікна в приміщенні пилорами.
По Білопільській громаді ворог вдарив з мінометів – 25 "прильотів" та артилерії – 17 "прильотів". Внаслідок артобстрілу пошкоджені домогосподарства.Підписуйтеся на наш YouTube канал
По Хотінській громаді росіяни також били з мінометів. Загалом зафіксовано 9 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електромережі.
Есманська громада зазнала мінометного удару з територіїі Росії. Було зафіксовано 13 "прильотів".
В ОВА наголосили, що за повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Нагадаємо, ввечері 25 квітня російські війська обстріляли Нікопольський район. Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю, внаслідок чого постраждали двоє людей та пошкоджені адмінбудівлі.