Росіяни вдарили по ТЕС і обстріляли низку областей: як минула доба в регіонах

16 листопада російські військові обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомили у ДТЕК.

Внаслідок обстрілу без світла та води залишився один з населених пунктів поруч зі станцією.

Окрім цього, російські загарбники обстрілювали мирне населення у Харківській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Є також інформація про атаку дронами на Хмельницьку область.

На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено людину

Протягом минулої доби ворог 94 рази обстріляв Херсонську область, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 45 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Харківщина: ворог бив з С-300

Протягом доби окупанти вели обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Близько опівночі ворог завдав удару із ЗРК С-300 по Чугуєві. Було пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У смт. Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу 74-річний чоловік отримав поранення, а в селі Кругляківка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.

Крім того, під ударами окупантів перебували Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Стариця та Бударки Чугуївського району, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Куп'янського району та інші населені пункти.

Запорізьку область обстріляли 141 раз

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 141 удар по 25 населених пунктах Запорізької області. В результаті артобстрілу по Новоандріївці поранення отримав 67-річний місцевий житель. Внаслідок ракетного удару по Комишуваській громаді семеро людей отримали поранення, з них – троє працівників ДСНС. Двоє рятувальників загинули.

В ОДА повідомляють, що окупанти здійснили 3 ракетні удари по Зарічному, 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Малій Токмачці, Чарівному, Полтавці, Новоіванівці, Малим Щербакам та Степовому, а також обстріляли з РСЗВ Новоданилівку. Руйнування зазнали 63 споруди.

Вночі ворог продовжив терор Нікопольщини

Як повідомили в ОДА, російські військові тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Під вогонь з важкої артилерії потрапили Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Наслідки обстрілів ще встановлюються.

В Селидові тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи

Другу добу тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого 4-поверхового будинку. В Донецькій ОВА повідомили, що росіяни вбили двох жителів Донеччини у Селидовому. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще 2 осіб. Роботи тривають.

Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.