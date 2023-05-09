Росіяни вдарили по Харківщині з С-300: зафіксовано щонайменше вісім прильотів

Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. Було зафіксовано щонайменше 8 ракет С-300, 6 з них вдарили у землю у районі села Новий Коротич. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ще одна ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

У селі Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

За його словами, ворог протягом доби з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У с. Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. 7 травня ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.