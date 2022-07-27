Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300

Вранці в середу, 27 липня, росіяни вдарили по Харкову із ЗРК С-300. Рятувальники розбирають завали на місці прильотів.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, але це поки що лише попередня інформація. Хотілося б, щоби так і було", - зазначив Терехов.

Він також закликав всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними.

"В Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 10 автомобілів", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор Харкова. Російські військові вранці, 26 липня, нанесли ракетний удар по Слобідському району Харкова.