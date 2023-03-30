ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни вдарили по Харкову, зафіксовано 6 "прильотів"

харків, обстріл, ракети
За попередніми даними росіяни обстріляли місто ракетами С-300

У Харкові вночі, 30 березня, під час оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За попередніми даними росіяни обстріляли місто ракетами С-300. 

"Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода", - написав очільник області Олег Синєгубов.

Він зазначив, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. 

Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, наразі ворожих ракет у повітрі над областю немає. 

"Однак ворог підступний, тому загроза залишається. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної небезпеки!" – наголосив Мельник.

Пізніше Синєгубов додав, що за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Станом на 23.07 про постраждалих не повідомлялося.

Протягом 30 березня обстріляли й три громади Сумської області. Ворог скинув два вибухові предмети типу ВОГ. Внаслідок цього поранено місцевого жителя.