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Росіяни вдарили по Херсоні: одна людина загинула

Росіяни вдарили по Херсоні: одна людина загинула
Російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини. Фото: скріншот

Російська армія завдала черговового удару по цивільних мешканцях. Під вогонь потрапили двоє чоловіків, які знаходилися на річці. Вони отримали осколкові поранення різного ступеня важкості.

Постраждалі змогли підпливти до берега, де їх чекали медики, але 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інший постраждалий – 77-річний херсонець, отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада “швидкої” шпиталізувала його до лікарні в стані середньої тяжкості.

Ворожі снаряди влучили і в складське приміщення, але пожежу швидко ліквідували рятувальники.

Російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини. За минулу добу, росіяни 74 раз обстріли Херсонщину, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Протягом доби 22 березня окупанти здійснили  54 обстріли Херсонської області, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.