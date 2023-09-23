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Росіяни вдарили по Херсонщині: є загибла та поранені
23 вересня російські військові скинули вибухівки з дронів по населеним пунктам Бериславського району, а о 16:00 годині окупанти нанесли артилерійський удар по Херсону.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За попереднім даними одна жінка загинула, двоє чоловіків отримали поранення.
Згідно з повідомленням, через прицільний вогонь окупантів сталося загоряння приватного будинку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1. ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 23 вересня російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення.
Згідно з повідомленням, через ворожий удар чоловік втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.